Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов в четверг, 5 января, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 78,69 доллара за баррель. Сырье подорожало на 0,85 доллара или 1,1% во время торговой сессии.

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Американская нефть, известная на рынке под маркой West Texas Intermediate, сейчас стоит 73,67 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье выросло в цене на 0,83 доллара или 1,2%, информирует Reuters.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 78,84 доллара за баррель (+1,28%);

за баррель (+1,28%); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 73,67 доллара за баррель (+1,14%).

Главные факторы воздействия

В ходе торгов цены на нефть выросли в среднем на 1% после наибольшего двухдневного спада за последние 30 лет. Данные в США свидетельствуют о сокращении объемов запасов, что толкает стоимость нефти вверх. Параллельно ряд экономических вызовов сдерживает удорожание сырья.

Прогнозы экспертов по ценам на нефть: