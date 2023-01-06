Последние изменения на рынке нефти
В ходе торгов в четверг, 5 января, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 78,69 доллара за баррель. Сырье подорожало на 0,85 доллара или 1,1% во время торговой сессии.
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Американская нефть, известная на рынке под маркой West Texas Intermediate, сейчас стоит 73,67 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье выросло в цене на 0,83 доллара или 1,2%, информирует Reuters.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 78,84 доллара за баррель (+1,28%);
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 73,67 доллара за баррель (+1,14%).
Главные факторы воздействия
В ходе торгов цены на нефть выросли в среднем на 1% после наибольшего двухдневного спада за последние 30 лет. Данные в США свидетельствуют о сокращении объемов запасов, что толкает стоимость нефти вверх. Параллельно ряд экономических вызовов сдерживает удорожание сырья.
Прогнозы экспертов по ценам на нефть:
- Если сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup;
- Эксперты из Bank of America считают, что в этом году нефть WTI в среднем может торговаться по цене в 100 долларов, а в 2023 году цена упадет до 95 долларов за баррель.