Останні зміни на ринку нафти
Під час торгів у четвер, 5 січня, нафта Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 78,69 долара за барель. Сировина подорожчала на 0,85 долара або 1,1% під час торгової сесії.
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Американська нафта, яка відома на ринку під маркою West Texas Intermediate, наразі коштує 73,67 долара за барель. З початку торгового дня сировина виросла в ціні на 0,83 долара або 1,2%, інформує Reuters.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 78,84 долара за барель (+ 1,28%);
- Барель американської нафти WTI торгується за ціною 73,67 долара за барель ( + 1,14%).
Головні фактори впливу
Під час торгів ціни на нафту зросли в середньому на 1% після найбільшого дводенного спаду за останні 30 років. Дані у США свідчать про скорочення обсягів запасів, що штовхає вартість нафти вгору. Паралельно низка економічних викликів стримує подорожчання сировини.
Прогнози експертів щодо цін на нафту:
- Якщо сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup;
- Експерти з Bank of America вважають, що цього року нафта WTI в середньому може торгуватися за ціною у 100 доларів, а у 2023 році ціна впаде до 95 доларів за барель.