Скільки коштують найвідоміші марки нафти

Станом на п'ятницю, 16 вересня, ціна нафти Brent коливається на рівні 91,19 долара за барель. З початку торгового дня котирування нафти зросли на 0,39%. Проте у порівнянні з попереднім днем вартість сировини подешевшала на 2,98 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Жовтневі контракти на американську нафту під маркою West Texas Intermediate наразі коштують 85,22 долара за барель. Порівняно з даними торгів днем раніше, нафта WTI впала в ціні на 3,38 долара. Але з початку торгової сесії ця марка нафти зросла на 0,14%.

Згідно з Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

марка нафти Brent торгується на рівні 91,21 долара за барель (– 2,97 долара),

за барель (– 2,97 долара), барель американської нафти WTI торгується за ціною у 85,25 долара (– 3,42 долара).

Що відбувається на ринку нафти

У п'ятницю, 16 вересня, нафтові котирування продемонстрували позитивну динаміку. Проте за загалом за останній тиждень нафта Brent втратила 1,9%. Барелі під маркою WTI за цей період подешевшали на 1,8%.

Ціни на нафту були в основному стабільними на сьогоднішніх торгах, але вони на шляху до тижневого зниження через побоювання, що різке підвищення процентних ставок стримає:

світове економічне зростання;

попит на паливо.

Загалом дві відомі марки нафти вже три тижні підряд втрачають позиції. Частково це також пов'язано з сильним доларом США. Річ у тому, що вартість сировини зростає для покупців, які використовують інші валюти.

Тоді як з початку третього кварталу (серпень – жовтень) марки нафти Brent та WTI впали в ціні на 20%. Це найбільше квартальне відсоткове зниження з початку пандемії коронавірусу за перші три місяці 2020 року, повідомляє Reuters.

Прогнози щодо цін на нафту: