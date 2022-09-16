Скільки коштують найвідоміші марки нафти
Станом на п'ятницю, 16 вересня, ціна нафти Brent коливається на рівні 91,19 долара за барель. З початку торгового дня котирування нафти зросли на 0,39%. Проте у порівнянні з попереднім днем вартість сировини подешевшала на 2,98 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.
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Жовтневі контракти на американську нафту під маркою West Texas Intermediate наразі коштують 85,22 долара за барель. Порівняно з даними торгів днем раніше, нафта WTI впала в ціні на 3,38 долара. Але з початку торгової сесії ця марка нафти зросла на 0,14%.
Згідно з Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:
- марка нафти Brent торгується на рівні 91,21 долара за барель (– 2,97 долара),
- барель американської нафти WTI торгується за ціною у 85,25 долара (– 3,42 долара).
Що відбувається на ринку нафти
У п'ятницю, 16 вересня, нафтові котирування продемонстрували позитивну динаміку. Проте за загалом за останній тиждень нафта Brent втратила 1,9%. Барелі під маркою WTI за цей період подешевшали на 1,8%.
Ціни на нафту були в основному стабільними на сьогоднішніх торгах, але вони на шляху до тижневого зниження через побоювання, що різке підвищення процентних ставок стримає:
- світове економічне зростання;
- попит на паливо.
Загалом дві відомі марки нафти вже три тижні підряд втрачають позиції. Частково це також пов'язано з сильним доларом США. Річ у тому, що вартість сировини зростає для покупців, які використовують інші валюти.
Тоді як з початку третього кварталу (серпень – жовтень) марки нафти Brent та WTI впали в ціні на 20%. Це найбільше квартальне відсоткове зниження з початку пандемії коронавірусу за перші три місяці 2020 року, повідомляє Reuters.
Прогнози щодо цін на нафту:
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.