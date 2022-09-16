Сколько стоят самые известные марки нефти
По состоянию на пятницу, 16 сентября, цена на нефть Brent колеблется на уровне 91,19 доллара за баррель. С начала торгового дня котировки нефти выросли на 0,39%. Однако по сравнению с предыдущим днем стоимость сырья подешевела на 2,98 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.
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Октябрьские контракты на американскую нефть под маркой West Texas Intermediate стоят 85,22 доллара за баррель. По сравнению с данными торгов днем ранее, нефть WTI упала в цене на 3,38 доллара. Но с начала торговой сессии эта марка нефти выросла на 0,14%.
Согласно с Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- марка нефти Brent торгуется на уровне 91,21 доллара за баррель (-2,97 доллара),
- баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 85,25 доллара (-3,42 доллара).
Что происходит на рынке нефти
В пятницу, 16 сентября, нефтяные котировки продемонстрировали положительную динамику. Однако в целом за последнюю неделю нефть Brent потеряла 1,9%. Баррели под маркой WTI за этот период подешевели на 1,8%.
Цены на нефть были в основном стабильными на сегодняшних торгах, но они на пути к недельному снижению из-за опасений, что резкое повышение процентных ставок сдержит:
- глобальный экономический рост;
- спрос на топливо.
В общей сложности две известные марки нефти уже три недели подряд теряют позиции. Отчасти это также связано с сильным долларом США. Дело в том, что стоимость сырья растет для покупателей, которые используют другие валюты.
В то время как с начала третьего квартала (август – октябрь) марки нефти Brent и WTI упали в цене на 20%. Это самое большое квартальное процентное снижение с начала пандемии коронавируса за первые три месяца 2020 года, сообщает Reuters.
Прогнозыпо ценам нанефть:
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.