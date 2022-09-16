Сколько стоят самые известные марки нефти

По состоянию на пятницу, 16 сентября, цена на нефть Brent колеблется на уровне 91,19 доллара за баррель. С начала торгового дня котировки нефти выросли на 0,39%. Однако по сравнению с предыдущим днем стоимость сырья подешевела на 2,98 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.

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Октябрьские контракты на американскую нефть под маркой West Texas Intermediate стоят 85,22 доллара за баррель. По сравнению с данными торгов днем ранее, нефть WTI упала в цене на 3,38 доллара. Но с начала торговой сессии эта марка нефти выросла на 0,14%.

Согласно с Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

марка нефти Brent торгуется на уровне 91,21 доллара за баррель (-2,97 доллара),

за баррель (-2,97 доллара), баррель американской нефти WTI торгуется по цене в 85,25 доллара (-3,42 доллара).

Что происходит на рынке нефти

В пятницу, 16 сентября, нефтяные котировки продемонстрировали положительную динамику. Однако в целом за последнюю неделю нефть Brent потеряла 1,9%. Баррели под маркой WTI за этот период подешевели на 1,8%.

Цены на нефть были в основном стабильными на сегодняшних торгах, но они на пути к недельному снижению из-за опасений, что резкое повышение процентных ставок сдержит:

глобальный экономический рост;

спрос на топливо.

В общей сложности две известные марки нефти уже три недели подряд теряют позиции. Отчасти это также связано с сильным долларом США. Дело в том, что стоимость сырья растет для покупателей, которые используют другие валюты.

В то время как с начала третьего квартала (август – октябрь) марки нефти Brent и WTI упали в цене на 20%. Это самое большое квартальное процентное снижение с начала пандемии коронавируса за первые три месяца 2020 года, сообщает Reuters.

Прогнозыпо ценам нанефть: