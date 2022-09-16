Індекс долара США у п'ятницю, 16 вересня, демонструвати позитивну динаміку на ринку. Торги тривають цілодобово.
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Актуальні дані щодо Індексу долара
На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США коливається на рівні 110,02 згідно з даними Yahoo!Finance. З початку дня котирування зросли на 0,26%. Індекс почав день на рівні 109,80. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
- максимально цей показник досягав 110,79. Це зафіксували у середині липня 2022 року (це новий піковий рівень);
- Мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 92,42, за даними CNBC.
Водночас WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) на сьогодні торгується на рівні 109,99, згідно з даними WSJ. З початку торгової сесії цей показник виріс на 0,24%. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останні 12 місяців:
- за місяць він пішов вгору на 1,70%;
- за останні 3 місяці цей показник зріс на 5,07%;
- з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 14,64%;
- загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 18,06%.