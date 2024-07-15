Скільки коштує барель нафти

У понеділок, 15 липня 2024 року, нафта Brent подорожчала всього на 1 цент з початку торгів. Сировина торгується на рівні 85,04 долара за барель.

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Тоді як нафта West Texas Intermediate зросла в ціні на 9 центів або 0,1%. Американська сировина торгується на рівні 82,30 долара за барель, пише видання Reuters.

До теми! Попередній тиждень обидва бренди нафти завершили з від'ємними показниками. Хоча попередні чотири тижні Brent та WTI зростали в ціні.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 85,12 долара за барель (+ 0,11%)

Контракти WTI торгуються за ціною 82,39 долара за барель (+ 0,22%).

Які фактори вливають на ринок нафти

Нафті вдалося зберегти свої позиції на ринку, оскільки знижується тиск зі сторони сильнішого долара США. Водночас занепокоєння щодо попиту в Китаї, який є найбільшим імпортером нафти у світі, нівелювали підтримку з боку політичної невизначеності в США і на Близькому Сході.