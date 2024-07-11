Саудівська Аравія виступає проти конфіскації російських активів, які заморозили після початку повномасштабної війни Росії проти України. Йдеться про приблизно 300 мільярдів доларів.

Варте уваги Спільними зусиллями: скільки грошей вдалось зібрати для "Охматдиту"

Позиція Саудівської Аравії щодо конфіскації заморожених активів Росії

Міністерство фінансів Саудівської Аравії навіть пригрозило продажем європейських боргових авуарів. Зокрема, вони згадали про борг, виданий французьким казначейством. Про це повідомили два джерела.

Що таке авуари Це грошові документи (чеки, векселі, перекази, акредитиви), з допомогою яких здійснюються платежі і сплачуються зобов'язання їхніх власників

Авуари Саудівської Аравії в євро та французьких облігаціях можуть оцінювати у десятки мільярдів євро. Водночас вказують, що ці активи можуть бути недостатньо великими, щоб мати суттєве значення, якщо їх продати.

До теми! Також додають, що позиція Саудівської Аравії могла повпливати на небажання деяких країн підтримати конфіскацію заморожених активів Росії. Чиновники у Європі стурбовані тим, що інші держави вирішили наслідувати приклад королівства.

Пізніше Міністерство фінансів Саудівської Аравії заявило, що таких погроз не було. У відомстві заявили, що їхні відносини з G7 та іншими країнами пов’язані з взаємною повагою. Також у заяві йдеться про те, що вони продовжують "обговорювати всі питання, які сприяють глобальному зростанню та підвищують стійкість міжнародної фінансової системи".

Проте є інформація, що один чиновник з Саудівської Аравії заявив, що вище згадані погрози – це не стиль уряду. Однак він зауважив, що можливо, окреслив країнам-членам G7 потенційні наслідки будь-яких захоплень.