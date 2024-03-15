Скільки коштує барель нафти

У вівторок, 15 березня, нафта Brent торгується з ціною на рівні 85,04 долара за барель. Сировина подешевшала на 38 центів або 0,4%. Варто додати, що днем раніше ця марка нафти вперше з листопада перетнула позначку у 85 доларів за барель.

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Тоді як американська нафта WTI впала в ціні на 35 центів або 0,4%. Наразі вартість сировини коливається на рівні 80,91 долара за барель, за даними Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 84,82 долара за барель (- 0,70%)

Контракти WTI торгуються за ціною 80,68 долара за барель (- 0,71%).

Головні зміни на ринку нафти

Попри падіння цін у п'ятницю, нафта на шляху до суттєвого тижневого приросту. На ситуацію на ринку впливають два фактори:

Міжнародне енергетичне агентство переглянуло свій прогноз щодо попиту на нафту;

Несподіване скорочення резервів нафти у США, згідно з даними Reuters.

Нагадаємо, що США шостий рік видобувають найбільше нафти у світі. До трійки лідерів також входять Саудівська Аравія та Росія. При цьому експерти вважають, що наразі немає підстав очікувати на зміну лідера цього рейтингу.