Сколько стоит баррель нефти

Во вторник, 15 марта, нефть Brent торгуется с ценой на уровне 85,04 доллара за баррель. Сырье подешевело на 38 центов или 0,4%. Стоит добавить, что днем ранее эта марка нефти впервые с ноября пересекла отметку в 85 долларов за баррель.

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Тогда как американская нефть WTI упала в цене на 35 центов или 0,4%. Сейчас стоимость сырья колеблется на уровне 80,91 доллара за баррель, по данным Reuters.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 84,82 доллара за баррель (- 0,70%)

Контракты WTI торгуются по цене 80,68 доллара за баррель (- 0,71%).

Главные изменения на рынке нефти

Несмотря на падение цен в пятницу, нефть на пути к существенному недельному приросту. На ситуацию на рынке влияют два фактора:

Международное энергетическое агентство пересмотрело свой прогноз по спросу на нефть;

Неожиданное сокращение резервов нефти в США, согласно данным Reuters.

Напомним, что США шестой год добывают больше всего нефти в мире. В тройку лидеров также входят Саудовская Аравия и Россия. При этом эксперты считают, что пока нет оснований ожидать смены лидера этого рейтинга.