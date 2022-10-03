Скільки коштують найвідоміші марки нафти

У понеділок, 3 жовтня, нафта Brent торгується на ринку за ціною 87,97 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки виросли на 0,01%. Порівняно з попереднім торговим днем, фактична ціна сировини не змінилася, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Натомість контракти на американську нафту West Texas Intermediate коштують 83,19 долара за барель. Порівняно з даними торгів за попередній день, нафта WTI виросла в ціні на 3,49 долара. Але за сьогоднішню торгову сесію ця марка подорожчала на 4,65%.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

марка нафти Brent торгується на рівні 88,72 долара за барель (+ 0,76 долара),

за барель (+ 0,76 долара), барель американської нафти WTI торгується за ціною 83,27 долара (+3,94 долара).

Що відбувається на ринку нафти

Важливим факторам для ринку все ще залишається ОПЕК+. Річ у тому, що блок може ухвалити рішення про скорочення видобуток більш ніж на 1 мільйон барелів на день, щоб підтримати ціни. Це стане найбільшим зниженням з початку пандемії коронавірусу, пише Reuters. Зустріч запланована на 5 жовтня.

Прогнози щодо цін на нафту