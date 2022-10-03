Сколько стоят самые известные марки нефти

В понедельник, 3 октября, нефть Brent торгуется на рынке по цене 87,97 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки выросли на 0,01%. По сравнению с предыдущим торговым днем фактическая цена сырья не изменилась, согласно данным Finance! Yahoo.

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В то же время контракты на американскую нефть West Texas Intermediate стоят 83,19 доллара за баррель. По сравнению с данными торгов за предыдущий день нефть WTI выросла в цене на 3,49 доллара. Но за сегодняшнюю торговую сессию эта марка подорожала на 4,65%.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

марка нефти Brent торгуется на уровне 88,72 доллара за баррель (+0,76 доллара),

за баррель (+0,76 доллара), баррель американской нефти WTI торгуется по цене 83,27 доллара (+3,94 доллара).

Что происходит на рынке нефти

Важным фактором для рынка все еще остается ОПЕК+. Дело в том, что блок может принять решение о сокращении добычи более чем на 1 миллион баррелей в день, чтобы поддержать цены. Это станет самым большим снижением с начала пандемии коронавируса, пишет Reuters. Встреча намечена на 5 октября.

Прогнозы по ценам на нефть