Як еталонні бренди нафти завершили тиждень

Нафта завершила черговий тиждень на ринку із суттєвим спадом. На цінову динаміку впливала відразу низка факторів.

Ціни на нафту

Нафта зафіксувала обвал цін як у п'ятницю, 15 листопада, так і за тиждень. Від'ємну динаміку демонстрували обидві еталонні марки нафти – Brent та WTI. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Загалом на ринок нафти впливала ситуація із попитом в Китаї, який залишається на низькому рівні. Саме ця країна є найбільшим імпортером у світі. Крім того, інвестори звертають уваги на те, що процес зниження процентних ставок у США може сповільнитися.

Важливо! Сильніші позиції долара на ринку та побоювання щодо зростання пропозиції на ринку нафти водночас зі спадом попиту в світі також відіграли важливу роль. Нагадаємо, що ОПЕК, зокрема, прогнозує спад попиту.

Як змінилася вартість нафти Brent:

У п'ятницю нафта Brent втратила в ціні 1,52 долара або 2,09%;

Сировина завершила торговий день з ціною на рівні 71,04 долара за барель;

Загалом за тиждень нафта впала в ціні приблизно на 4%.

Що відбувалося з нафтою West Texas Intermediate: