Цены на нефть

Нефть зафиксировала обвал цен как в пятницу, 15 ноября, так и за неделю. Отрицательную динамику демонстрировали обе эталонные марки нефти – Brent и WTI. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В целом на рынок нефти влияла ситуация со спросом в Китае, который остается на низком уровне. Именно эта страна является крупнейшим импортером в мире. Кроме того, инвесторы обращают внимание на то, что процесс снижения процентных ставок в США может замедлиться.

Важно! Сильные позиции доллара на рынке и опасения относительно роста предложения на рынке нефти одновременно со спадом спроса в мире также сыграли важную роль. Напомним, что ОПЕК, в частности, прогнозирует спад спроса.

Как изменилась стоимость нефти Brent:

В пятницу нефть Brent потеряла в цене 1,52 доллара или 2,09%;

Сырье завершило торговый день с ценой на уровне 71,04 доллара за баррель;

Всего за неделю нефть упала в цене примерно на 4%.

Что происходило с нефтью West Texas Intermediate: