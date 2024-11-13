Світовий ринок нафти

У вівторок, 12 листопада, нафта фіксувала позитивну динаміку на ринку, але зростання було незначним. Водночас ціни на нафту коливаються поблизу мініміму за 2 тижні. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу Що буде з ціною на нафту в 2025 році

Ціни на нафту впали приблизно на 5% за дві попередні торгові сесії. На ринок нафти впливає реакція інвесторів на новий прогноз від ОПЕК. Нафтовий картель переглянув очікування у бік зниження темпів зростання попиту, зміцнення долара США і розчарування останніми економічними стимулами в Китаї.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Ціни на нафту на сьогодні

Нафта Brent додала в ціні 6 центів або 0,1%. Сировина торгується на рівні 71,89 долара за барель. Американська нафта WTI подорожчала на 8 центів або на 0,1% за день. Цей бренд нафти завершив торги з ціною на рівні 68,12 долара за барель.

До теми! Торги у понеділок, 11 листопада, обидві марки нафти завершили на найнижчому рівні з 29 жовтня.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: