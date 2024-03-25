Як змінилася вартість нафти за минулий тиждень

За останній тиждень ціни на нафту змінилися менше, ніж на 1%. Це стосується обох марок нафти. Проте останню торгову сесію сировина Brent з постачанням у травні завершила з ціною на рівні 85,43 долара за барель, впавши на 35 центів. Натомість американська нафта коштувала 80,63 долара за барель. Спад за день оцінили у 44 центи, за даними Reuters.

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Новий тиждень нафта почала зі зростання. Йдеться як про марку Brent, так і про WTI.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 86,21 долара за барель (+ 0,81%)

Контракти WTI торгуються за ціною 81,30 долара за барель (+ 0,83%).

Важливі зміни на ринку нафти

Загалом ситуація з цінами на нафту за тиждень майже не змінилася. На ринку впливали відразу кілька факторів. По-перше, все частіше говорять про можливість припинення вогню в Газі. Наслідком цього стало певне падіння цін на нафту.

З іншої сторони, війна Росії проти України та скорочення кількості бурових установок в США навпаки пом'якшили знецінення сировини, пише видання Reuters.

Нагадаємо, що США шостий рік поспіль видобувають найбільші обсяги нафти у світі. До трійки лідерів також входять Саудівська Аравія та Росія. При цьому експерти вважають, що наразі немає підстав очікувати на зміну лідера цього рейтингу.