Как изменилась стоимость нефти за прошедшую неделю

За последнюю неделю цены на нефть изменились меньше, чем на 1%. Это касается обеих марок нефти. Однако последнюю торговую сессию сырье Brent с поставкой в мае завершила с ценой на уровне 85,43 доллара за баррель, упав на 35 центов. Зато американская нефть стоила 80,63 доллара за баррель. Спад за день оценили в 44 цента, по данным Reuters.

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Новую неделю нефть начала с роста. Речь идет как о марке Brent, так и о WTI.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 86,21 доллара за баррель (+0,81%)

Контракты WTI торгуются по цене 81,30 доллара за баррель (+0,83%).

Важные изменения на рынке нефти

В целом ситуация с ценами на нефть за неделю почти не изменилась. На рынок влияли сразу несколько факторов. Во-первых, все чаще говорят о возможности прекращения огня в Газе. Следствием этого стало определенное падение цен на нефть.

С другой стороны, война России против Украины и сокращение количества буровых установок в США наоборот смягчили обесценивание сырья, пишет издание Reuters.

Напомним, что США шестой год подряд добывают наибольшие объемы нефти в мире. В тройку лидеров также входят Саудовская Аравия и Россия. При этом эксперты считают, что пока нет оснований ожидать смены лидера этого рейтинга.