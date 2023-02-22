Останні зміни на ринку нафти

У вівторок, 21 лютого 2023 року, нафта Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 83,05 долара за барель. Сировина здешевшала на 1,02 долара або 1,2% під час торгової сесії.

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Американська нафта, яка відома на ринку під брендом West Texas Intermediate, під час торгової сесії торгувалася за ціною на рівні 76,16 долара за барель. Загалом ця марка чорного золота виросла в ціні на 0,18 долара або 0,2%, пише видання Reuters.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 82,85 долара за барель (- 1,45%);

за барель (- 1,45%); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 76,16 долара за барель (- 0,24%).

Ключові фактори впливу

Нафта марки Brent втратила в ціні понад 1% під час неспокійних торгів на ринку. На динаміку котирувань вплинули побоювання щодо перспектив глобального економічного зростання, які переважили ймовірність скорочення пропозиції. Зі сповільненням економік держав буде спадати попит на нафту.

Крім того, вартість чорного золота суттєво впливала інформація про щотижневе збільшення запасів сирої нафти у США протягом приблизно двох місяців. Зокрема, згідно з останніми даними, за минулий тиждень цей показник виріс на 1,2 мільйона барелів. Водночас історія із потенційним зменшенням обсягів пропозиції сировини підтримували ціни на ринку, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, що Росія планує видавати на ринок менше на 500 тисяч барелів чорного золота на день вже у березні, оскільки країни Заходу встановили цінову стелю на нафту та нафтопродукти агресора через повномасштабну війну проти України.