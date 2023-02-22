Последние изменения на рынке нефти

Во вторник, 21 февраля 2023 года, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 83,05 доллара за баррель. Сырье подешевело на 1,02 доллара или 1,2% во время торговой сессии.

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Американская нефть, известная на рынке под брендом West Texas Intermediate, во время торговой сессии торговалась по цене на уровне 76,16 доллара за баррель. В общем эта марка черного золота выросла в цене 0,18 доллара или 0,2%, пишет издание Reuters.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 82,85 доллара за баррель (-1,45%);

за баррель (-1,45%); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 76,16 доллара за баррель (-0,24%).

Ключевые факторы воздействия

Нефть марки Brent потеряла в цене свыше 1% во время беспокойных торгов на рынке. На динамику котировок повлияли опасения по поводу перспектив глобального экономического роста, перевесивших вероятность сокращения предложения. С замедлением экономик государств будет спадать спрос на нефть.

Кроме того, стоимость черного золота существенно влияла на информацию о еженедельном увеличении запасов сырой нефти в США в течение примерно двух месяцев. В частности, согласно последним данным, за прошедшую неделю этот показатель вырос на 1,2 миллиона баррелей. В то же время, история с потенциальным уменьшением объемов предложения сырья поддерживали цены на рынке, сообщает Reuters.

Напомним, что Россия планирует выдавать на рынок меньше 500 тысяч баррелей черного золота в день уже в марте, поскольку страны Запада установили ценовой потолок на нефть и нефтепродукты агрессора из-за полномасштабной войны против Украины.