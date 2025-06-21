Підвищені геополітичні ризики підвищують ціну на нафту

Зараз світовий ринок нафти опинився в центрі турбулентності. Очікується, що на 2026 рік очікується збільшення попиту на нафту, натомість зараз ціна на нафту росте через загрози конфлікту Ірану та Ізраїлю й можливого перекриття важливої Ормузької протоки.

Чого чекати від ринку нафти у світі

У 2026 році очікується, що попит на нафту буде на рівні 740 барелів нафти на день (у 2025 році – на рівні 720 барелів) і він буде стримуватися складними економічними перспективами та впровадженням технологій чистої енергетики, передає 24 Канал з посиланням на звіт Міжнародного енергетичного агентства (IEA) на червень.

До теми Війна на Близькому Сході: що буде з цінами на нафту та чим небезпечне закриття Ормузької протоки

Прогнозується, що пропускна здатність нафтопереробних заводів зросте приблизно на 460 тонн на добу як у 2025, так і у 2026 роках,

– зазначається у звіті.

Втім останні події на глобальному ринку, а саме зростання цін на сиру нафту на початку червня, знизило рівень прибутковості.

Як пояснюють в IEA, Ізраїль та Іран вели тіньову війну протягом десятиліть, однак нинішній конфлікт є найжорстокішим. Крім того, це мішенню з обох боків стала саме енергетична інфраструктура:

Зараз Іран частково призупинив видобуток на найбільшому у світі родовищі природного газу, Південному Парсі, після того, як ізраїльський удар спричинив пожежу. Досі незрозуміло, чи постраждало виробництво конденсату та зрошуваного газу на родовищі.

Тим часом Ізраїль зупинив понад 60% своїх потужностей з виробництва природного газу, зокрема на морському родовищі Левіафан, з міркувань безпеки, і повідомив, що іранські удари пошкодили його нафтопереробний завод у Хайфі.

Ще одна проблема – Ормузька протока

Річ у тім, що Іран неодноразово погрожував закрити ключову Ормузьку протоку у разі нападу.

А це означає, що якщо закриття відбудеться навіть на обмежений період, то це перекриє 25% світових поставок нафти, зокрема з Саудівської Аравії, ОАЕ, Кувейту, Катару, Іраку та Ірану, а також для більшої частини вільних виробничих потужностей світу.

Нагадуємо, що ф'ючерси на нафту Brent зросли на 5 доларів за барель до 74 доларів за барель після авіаударів Ізраїлю 13 червня по ядерних та військових об'єктах Ірану. Зараз ціна зросла знову: