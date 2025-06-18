Які ціни на нафту

У вівторок, 17 червня, ціна Brent перевищила 76 доларів за барель, а нафта марки WTI торгувалася близько 75 доларів. Це становило максимальний показник за майже п'ять місяців, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Що змушує зростати ціни на нафту

Вартість нафти зростає на тлі ізраїльських ударів по Ірану та побоювань, що до конфлікту може підключитися США. Так, президент Дональд Трамп у соцмережах зажадав від Ірану "безумовної капітуляції" і погрозив можливим ударом по лідеру країни — аятолі Алі Хаменеї. Це відбулось напередодні зустрічі президента США зі своєю командою з нацбезпеки.

Графік зростання цін на нафту / Bloomberg

При цьому, інфраструктура Ірану з експорту сирої нафти поки не постраждала, а наслідки війни наразі впливають здебільшого на судноплавство.

Важливо! На Близькому Сході виробляється близько третини світової нафти, і масштабніший конфлікт може призвести до ще більшого зростання цін.

На скільки можуть зрости ціни на нафту

Найбільші побоювання на нафтовому ринку пов'язані з Ормузькою протокою. Хоча поки що немає ознак того, що Тегеран намагається перекрити судноплавство через цей вузький водний шлях біля входу до Перської затоки, така вірогідність існує. Через Ормузьку протоку проходить близько п'ятої частини світового видобутку нафти, включаючи постачання із Саудівської Аравії.

Вимога Трампа про "безумовну капітуляцію" Ірану та погрози на адресу його верховного лідера сигналізують про те, що дипломатія неможлива. Найгірший сценарій – блокада Ормуза – може різко підняти ціни,

– заявила головний інвестиційний стратег Saxo Markets Ltd у Сінгапурі Чару Чанана.

На думку експертів, вартість нафти може перевищити 80 доларів за барель на тлі повідомлень про втручання США у конфлікт на близькому сході. Графік цін на ф'ючерси показує, що ринок стає напруженішим, і учасники очікують на дефіцит нафти.