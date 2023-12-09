Як змінилася ціна нафти 8 грудня

У п'ятницю, 8 грудня, нафта Brent завершила торги з ціною на рівні 75,84 долара за барель. Сировина виросла в ціні 1,79 долара або 2,4%.

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Нафта WTI подорожчала під час торгової сесії на 1,89 долара або 2,7%. Ціна американської сировини зросла до 71,23 долара за барель, інформує видання Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальна вартість нафти коливаються на таких рівнях:

Нафта Brent наразі коштує 75,96 долара за барель (+ 2,58%);

за барель (+ 2,58%); Марка WTI торгується на рівні 71,23 долара за барель (+ 2,73%).

Що відбувається на ринку нафти

Під час сьогоднішніх торгів ціни на нафту зросли на понад 2%. Цьому сприяли дані з США, які підтвердили очікування про збільшення попиту на сировину. Водночас обидві марки нафти зафіксували тижневий спад.

Ця тенденція тримається уже 7 тижнів поспіль, що є найдовшим періодом за 5 років. Кожен з еталонних брендів нафти за тиждень втратив по 3,8%. Тоді як за день до цього нафта обвалилася до найнижчого рівня з кінця червня. Це свідчить про те, що багато трейдерів вбачають надлишок пропозиції ринку нафти, пише Reuters.

Цікаво, що раніше аналітик з Sankey Research заявляв, що Саудівська Аравія може збільшити постачання нафти, аби відновити контроль за цінами на ринку. За його словами, країна уже використовувала таку стратегію у 2014 році.