Как изменилась цена на нефть 8 декабря

В пятницу, 8 декабря, нефть Brent завершила торги с ценой на уровне 75,84 доллара за баррель. Сырье выросло в цене 1,79 доллара или 2,4%.

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Нефть WTI подорожала в ходе торговой сессии на 1,89 доллара или 2,7%. Цена американского сырья выросла до 71,23 доллара за баррель, информирует издание Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальная стоимость нефти колеблются на следующих уровнях:

Нефть Brent сейчас стоит 75,96 доллара за баррель (+2,58%);

за баррель (+2,58%); Марка WTI торгуется на уровне 71,23 доллара за баррель (+2,73%).

Что происходит на рынке нефти

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть выросли более чем на 2%. Этому способствовали данные из США, подтвердившие ожидания об увеличении спроса на сырье. В то же время обе марки нефти зафиксировали недельный спад.

Эта тенденция держится уже 7 недель подряд, что является длинным периодом за 5 лет. Каждый из эталонных брендов нефти за неделю потерял по 3,8%. В то время как за день до этого нефть обрушилась до самого низкого уровня с конца июня. Это свидетельствует о том, что многие трейдеры видят избыток предложения рынка нефти, пишет Reuters.

Интересно, что ранее аналитик из Sankey Research заявлял, что Саудовская Аравия может увеличить поставки нефти, чтобы возобновить контроль за ценами на рынке. По его словам, страна уже использовала такую стратегию в 2014 году.