Как изменилась цена на нефть 8 декабря
В пятницу, 8 декабря, нефть Brent завершила торги с ценой на уровне 75,84 доллара за баррель. Сырье выросло в цене 1,79 доллара или 2,4%.
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Нефть WTI подорожала в ходе торговой сессии на 1,89 доллара или 2,7%. Цена американского сырья выросла до 71,23 доллара за баррель, информирует издание Reuters.
Согласно данным Bloomberg, актуальная стоимость нефти колеблются на следующих уровнях:
- Нефть Brent сейчас стоит 75,96 доллара за баррель (+2,58%);
- Марка WTI торгуется на уровне 71,23 доллара за баррель (+2,73%).
Что происходит на рынке нефти
В ходе сегодняшних торгов цены на нефть выросли более чем на 2%. Этому способствовали данные из США, подтвердившие ожидания об увеличении спроса на сырье. В то же время обе марки нефти зафиксировали недельный спад.
Эта тенденция держится уже 7 недель подряд, что является длинным периодом за 5 лет. Каждый из эталонных брендов нефти за неделю потерял по 3,8%. В то время как за день до этого нефть обрушилась до самого низкого уровня с конца июня. Это свидетельствует о том, что многие трейдеры видят избыток предложения рынка нефти, пишет Reuters.