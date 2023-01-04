Зафіксували нові максимуми: ціни на нафту серйозно впали

На ринку нафти зафіксували суттєвий обвал цін завдяки комбінації трьох факторів впливу. Це стосується обох марок сировини. Більше про останні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у вівторок, 3 січня, нафта Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 82,10 долара за барель. Сировина подешевшала на 3,81 долара або 4,4% під час торгової сесії. Це найбільший денний спад за понад 3 місяці.

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Американська нафта, яка відома на ринку під маркою West Texas Intermediate, наразі коштує 76,93 долара за барель. З початку торгового дня сировина впала в ціні на 3,33 долара або 4,1%, інформує Reuters. Для цієї марки нафти це стало найбільшим денним спадом за більше, ніж місяць.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 82,34 долара за барель (- 4,16%);

за барель (- 4,16%); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 76,93 долара за барель (- 4,15%).

Головні фактори впливу

Загалом на початку торгів обидві марки нафти подорожчали в середньому на 1%. Проте під тиском трьох серйозних факторів ситуація на ринку кардинально змінилася. Усе через посилення позицій долара США, невтішні економічні прогнози та слабкі дані щодо попиту у Китаї.

Прогнози експертів щодо цін на нафту: