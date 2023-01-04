Останні зміни на ринку нафти
Під час торгів у вівторок, 3 січня, нафта Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 82,10 долара за барель. Сировина подешевшала на 3,81 долара або 4,4% під час торгової сесії. Це найбільший денний спад за понад 3 місяці.
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Американська нафта, яка відома на ринку під маркою West Texas Intermediate, наразі коштує 76,93 долара за барель. З початку торгового дня сировина впала в ціні на 3,33 долара або 4,1%, інформує Reuters. Для цієї марки нафти це стало найбільшим денним спадом за більше, ніж місяць.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 82,34 долара за барель (- 4,16%);
- Барель американської нафти WTI торгується за ціною 76,93 долара за барель (- 4,15%).
Головні фактори впливу
Загалом на початку торгів обидві марки нафти подорожчали в середньому на 1%. Проте під тиском трьох серйозних факторів ситуація на ринку кардинально змінилася. Усе через посилення позицій долара США, невтішні економічні прогнози та слабкі дані щодо попиту у Китаї.
Прогнози експертів щодо цін на нафту:
- Якщо сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup;
- Експерти з Bank of America вважають, що цього року нафта WTI в середньому може торгуватися за ціною у 100 доларів, а у 2023 році ціна впаде до 95 доларів за барель.