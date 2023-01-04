Последние изменения на рынке нефти
В ходе торгов во вторник, 3 января, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 82,10 доллара за баррель. Сырье подешевело на 3,81 доллара или 4,4% во время торговой сессии. Это самый дневной спад за более чем 3 месяца.
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Американская нефть, известная на рынке под маркой West Texas Intermediate, сейчас стоит 76,93 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье упало в цене на 3,33 доллара или 4,1%, информирует Reuters. Для этой марки нефти это стало самым дневным спадом за более чем месяц.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 82,34 доллара за баррель (-4,16%);
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 76,93 доллара за баррель (-4,15%).
Главные факторы воздействия
В начале торгов обе марки нефти подорожали в среднем на 1%. Однако под давлением трех серьезных факторов ситуация на рынке кардинально поменялась. Все из-за усиления позиций доллара США, неутешительных экономических прогнозов и слабых данных по спросу в Китае.
Прогнозы экспертов по ценам на нефть:
- Если сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup;
- Эксперты из Bank of America считают, что в этом году нефть WTI в среднем может торговаться по цене в 100 долларов, а в 2023 году цена упадет до 95 долларов за баррель.