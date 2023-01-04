Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов во вторник, 3 января, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 82,10 доллара за баррель. Сырье подешевело на 3,81 доллара или 4,4% во время торговой сессии. Это самый дневной спад за более чем 3 месяца.

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Американская нефть, известная на рынке под маркой West Texas Intermediate, сейчас стоит 76,93 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье упало в цене на 3,33 доллара или 4,1%, информирует Reuters. Для этой марки нефти это стало самым дневным спадом за более чем месяц.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 82,34 доллара за баррель (-4,16%);

за баррель (-4,16%); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 76,93 доллара за баррель (-4,15%).

Главные факторы воздействия

В начале торгов обе марки нефти подорожали в среднем на 1%. Однако под давлением трех серьезных факторов ситуация на рынке кардинально поменялась. Все из-за усиления позиций доллара США, неутешительных экономических прогнозов и слабых данных по спросу в Китае.

Прогнозы экспертов по ценам на нефть: