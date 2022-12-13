Нафта Brent може стрімко подорожчати: у Bank of America назвали головні причини та терміни

Протягом останніх двох кварталів ціни на нафту падають через побоювання щодо можливої рецесії, яка призведе до зниження попиту на енергоносії. Проте у Bank of America вважають, що еталонна марка нафти має потенціал для серйозного подорожчання.

Серед основних причин вони виділяють зміну монетарної політики центральним банком США та відкриття економіки Китаю після тривалого періоду суворих обмежень, які запроваджували через коронавірус.

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Brent може подорожчати до важливої психологічної позначки

Експерти з Bank of America прогнозують, що у 2023 році середня вартість нафти буде коливатися на рівні 100 доларів за барель. Підставами для цього стануть:

Зростання попиту на чорне золото у Китаї, який є одним із найпотужніших імпортерів сировини у світі;

Менші обсяги постачання на ринок російської нафти у результаті санкцій ЄС. Йдеться про зменшення цього показника на рівні приблизно 1 мільйона барелів на добу.

Ще одним позитивним фактором для цін на сировину може стати повна реалізація рішення держав-членів ОПЕК+ про скорочення обсягів видобування нафти на 2 мільйони барелів на день.

Водночас у Bank of America наголошують, що ситуація на ринку нафти у 2023 році значною мірою будуть залежати від ситуації в країнах Азії. Зокрема, зростання попиту в Китаї та Індії.

Тому будь-які затримки у контексті відкриття регіону можуть вплинути на траєкторію цін. На момент створення цього матеріалу, вартість двох найвідоміших марок нафти, згідно з даними Bloomberg, коливається на наступних рівнях: