Нефть Brent может стремительно подорожать: в Bank of America назвали главные причины и сроки

13 декабря 2022, 11:27
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Источник:

Reuters

В последние два квартала цены на нефть падают из-за опасений относительно возможной рецессии, которая приведет к снижению спроса на энергоносители. Однако в Bank of America считают, что у эталонной марки нефти есть потенциал для серьезного подорожания.

Среди основных причин они выделяют изменение монетарной политики центральным банком США и открытие экономики Китая после длительного периода строгих ограничений, вводимых через коронавирус.

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Brent может подорожать до важной психологической отметки

Эксперты из Bank of America прогнозируют, что в 2023 году средняя стоимость нефти будет колебаться на уровне 100 долларов за баррель. Основанием для этого станет:

Еще одним положительным фактором для цен на сырье может стать полная реализация решения членов ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти на 2 миллиона баррелей в день.

В Bank of America также отмечают, что ситуация на рынке нефти в 2023 году в значительной степени будут зависеть от ситуации в странах Азии. В частности, рост спроса в Китае и Индии.

Поэтому любые задержки в контексте открытия региона могут повлиять на траекторию цен. На момент создания этого материала, стоимость двух известнейших марок нефти, согласно данным Bloomberg, колеблется на следующих уровнях:

  • Brent – 79,24 доллара за баррель;
  • WTI – 74,16 доллара за баррель.
Автор: Віта Свірневська