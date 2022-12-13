Нефть Brent может стремительно подорожать: в Bank of America назвали главные причины и сроки

В последние два квартала цены на нефть падают из-за опасений относительно возможной рецессии, которая приведет к снижению спроса на энергоносители. Однако в Bank of America считают, что у эталонной марки нефти есть потенциал для серьезного подорожания.

Среди основных причин они выделяют изменение монетарной политики центральным банком США и открытие экономики Китая после длительного периода строгих ограничений, вводимых через коронавирус.

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Brent может подорожать до важной психологической отметки

Эксперты из Bank of America прогнозируют, что в 2023 году средняя стоимость нефти будет колебаться на уровне 100 долларов за баррель. Основанием для этого станет:

Увеличение спроса на черное золото в Китае одним из самых мощных импортеров сырья в мире;

Меньшие объемы поставок на рынок российской нефти в результате санкций ЕС. Речь идет об уменьшении этого показателя на уровне примерно на 1 миллион баррелей в сутки.

Еще одним положительным фактором для цен на сырье может стать полная реализация решения членов ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти на 2 миллиона баррелей в день.

В Bank of America также отмечают, что ситуация на рынке нефти в 2023 году в значительной степени будут зависеть от ситуации в странах Азии. В частности, рост спроса в Китае и Индии.

Поэтому любые задержки в контексте открытия региона могут повлиять на траекторию цен. На момент создания этого материала, стоимость двух известнейших марок нефти, согласно данным Bloomberg, колеблется на следующих уровнях: