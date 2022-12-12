За словами Сі Цзіньпіна Китаю працює над тим, аби купувати нафти та газ у національній валюті – юанях. Важливо додати, що ця країна є другою економікою світу та одним із найпотужніших імпортерів нафти.

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Нові цілі Китаю

Таким чином, офіційний Пекін прагне досягти важливої мети на валютному ринку. Йдеться про встановлення юаня на міжнародному рівні та послаблення ролі долара США у контексті глобальної торгівлі.

Під час зустрічі лідери двох країн надіслали рішучі сигнали щодо "невтручання". Крім того, глава Саудівської Аравії принц Мухаммед оголосив про початок нового історичного періоду у відносинах з Китаєм. Зокрема, сторони підписали 34 інвестиційні угоди про співпрацю у різних сферах.

Відносини між Китаєм та Саудівською Аравією у цифрах:

На сьогодні Піднебесна – це найбільший торговий партнер Саудівської Аравії. Двосторонній оборот між країнами оцінювали у понад 87 мільярдів доларів у 2021 році;

у 2021 році; Китайський експорт до Саудівської Аравії становить 30,3 мільярда доларів, тоді як імпорт країни з королівства досяг позначки на рівні 57 мільярдів доларів.

До того ж саме Саудівська Аравія є ключовим постачальником нафти до Китаю, на яку придає 18% від загального обсягу імпорту нафти. Згідно з офіційними даними Піднебесної, за перші 10 місяців 2022 року країна придбала 73,54 мільйона тонн нафти, вартість яких становить 55,5 мільярда доларів. Це 1,77 мільйона барелів на добу, пише Reuters.

Що ці переговори означають для США

Це особливо актуально на фоні непростого періоду у відносинах між Саудівською Аравією та США, який виник через такі питання як:

Права людини;

Енергетична політика;

Росія.

Настільки масштабні переговори з Китаєм та Саудівською Аравією створюють суттєвий контраст з переговорами п'ятимісячної давності між США та головним експортером нафти у світі. Тоді на схожому, але менш масштабному заході був присутній Джозеф Байден.

Для офіційного Вашингтона сильніші позиції Китаю у країнах Перської затоки – це привід для серйозного занепокоєння. Для прикладу, будь-який крок у сторону відмови Саудівською Аравією від долара у торгівлі нафтою може стати надзвичайно серйозним політичним кроком.

Цікаво! Президент США Джо Байден заявив з посиланням на експертів, що економіка країни може вперше за 50 років випередити Китай за темпами зростання ВВП. Натомість МВФ прогнозує інші цифри.

Ба більше, Ер-Ріяд уже намагався використати цю карту проти США через ймовірні законодавчі норми, яке потенційно загрожує країнам ОПЕК антимонопольними позовами.

Водночас аналітики заявляють, що попри підписання низки економічних та стратегічних угод про партнерство між Китаєм та Саудівською Аравією, відносини між цими країнами залишаються сфокусованими на енергетиці. Проте також варто враховувати, що фірми з Китаю посилили співпрацю у технологічному та інфраструктурних секторах.