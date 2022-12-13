Серед основних причин вони виділяють зміну монетарної політики центральним банком США та відкриття економіки Китаю після тривалого періоду суворих обмежень, які запроваджували через коронавірус.

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Brent може подорожчати до важливої психологічної позначки

Експерти з Bank of America прогнозують, що у 2023 році середня вартість нафти буде коливатися на рівні 100 доларів за барель. Підставами для цього стануть:

Зростання попиту на чорне золото у Китаї, який є одним із найпотужніших імпортерів сировини у світі;

Менші обсяги постачання на ринок російської нафти у результаті санкцій ЄС. Йдеться про зменшення цього показника на рівні приблизно 1 мільйона барелів на добу.

Ще одним позитивним фактором для цін на сировину може стати повна реалізація рішення держав-членів ОПЕК+ про скорочення обсягів видобування нафти на 2 мільйони барелів на день.

Водночас у Bank of America наголошують, що ситуація на ринку нафти у 2023 році значною мірою будуть залежати від ситуації в країнах Азії. Зокрема, зростання попиту в Китаї та Індії.

Тому будь-які затримки у контексті відкриття регіону можуть вплинути на траєкторію цін. На момент створення цього матеріалу, вартість двох найвідоміших марок нафти, згідно з даними Bloomberg, коливається на наступних рівнях: