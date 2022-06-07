Ціна на ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (далі WTI) перетнула позначку у 120 доларів за барель. Нафта часто демонструє протилежну динаміку до долара, адже послаблення нацвалюти США робить активи, які оцінюють у цій грошовій одиниці, дешевшими.
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Ситуація на ринку нафти
Водночас на Волл-стріт зберігають оптимістичні прогнози щодо нафти. Зокрема, у Goldman Sachs Group Inc. підвищили свої квартальні оцінки цін, заявивши, що нафта потребує подальшого зростання, щоб досягти зниження попиту. А саме це необхідно для відновлення балансу на ринку. Тоді як у Morgan Stanley додали, що бачать зростання своєї оцінки до 150 доларів за барель у третьому кварталі 2022 року.
Тон ринку – купувати на спаді та використовувати слабкість для відкриття довгих чи коротких позицій, оскільки підготовка до літа проходить досить напружено. Особливо у контексті продовольства,
– йдеться в заяві експертки CIBC Private Wealth Management.
На початку тижня ціна на нафту досягнула тримісячного піка на фоні зростання попиту з Китаю та суттєвого рівня напруги на ринку після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. The Bloomberg Spot Commodity Index почав тиждень зі рекордного зростання, загалом завдяки газу та пшениці через відновлення побоювань щодо постачання.
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