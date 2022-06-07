Ціна на ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (далі WTI) перетнула позначку у 120 доларів за барель. Нафта часто демонструє протилежну динаміку до долара, адже послаблення нацвалюти США робить активи, які оцінюють у цій грошовій одиниці, дешевшими.

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Ситуація на ринку нафти

Водночас на Волл-стріт зберігають оптимістичні прогнози щодо нафти. Зокрема, у Goldman Sachs Group Inc. підвищили свої квартальні оцінки цін, заявивши, що нафта потребує подальшого зростання, щоб досягти зниження попиту. А саме це необхідно для відновлення балансу на ринку. Тоді як у Morgan Stanley додали, що бачать зростання своєї оцінки до 150 доларів за барель у третьому кварталі 2022 року.

Тон ринку – купувати на спаді та використовувати слабкість для відкриття довгих чи коротких позицій, оскільки підготовка до літа проходить досить напружено. Особливо у контексті продовольства,
– йдеться в заяві експертки CIBC Private Wealth Management.

На початку тижня ціна на нафту досягнула тримісячного піка на фоні зростання попиту з Китаю та суттєвого рівня напруги на ринку після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. The Bloomberg Spot Commodity Index почав тиждень зі рекордного зростання, загалом завдяки газу та пшениці через відновлення побоювань щодо постачання.

Війна Росії в Україні призвела до потужного стрибка інфляції. Ціни зросли піднявши загалом на все – від їжі до палива. У США борються з рекордними цінами на помпи на початку літнього автомобільного сезону. Як правило, у цей час фіксують піковий попит. Тоді як у країнах, які розвиваються, зростають ціни на енергію.

Цілком ймовірно, що у другій половині року на ринку нафти зафіксують дефіцит у розмірі 500 тисяч барелів нафти на добу, за прогнозами експертів Morgan Stanley.
Водночас у Goldman вважають, що на ринку все ще залишається структурний дефіцит, який був навіть серйознішим, ніж очікували у квітні. Банк підвищив свій прогноз щодо ціни для еталонних марок нафти Brent до 140 доларів за барель, а для WTI – до 137 доларів за барель на третій квартал.

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