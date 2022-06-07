Цена на фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (далее WTI) пересекла отметку в 120 долларов за баррель. Нефть часто демонстрирует противоположную динамику по отношению к доллару, ведь ослабление нацвалюты США делает активы, которые оценивают в этой денежной единице, дешевле.

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Ситуация на рынке нефти

В то же время на Уолл-стрит сохраняют оптимистичные прогнозы по нефти. В частности, в Goldman Sachs Group Inc. повысили свои квартальные оценки цен, заявив, что нефть нуждается в дальнейшем росте, чтобы достичь снижения спроса. А именно это необходимо для возобновления баланса на рынке. В то время как в Morgan Stanley добавили, что видят рост своей оценки до 150 долларов за баррель в третьем квартале 2022 года.

Тон рынка – покупать в спаде и использовать слабость для открытия длинных или коротких позиций, поскольку подготовка к лету проходит достаточно напряженно. Особенно в контексте продовольствия,

– говорится в заявлении эксперта CIBC Private Wealth Management.

В начале недели цена на нефть достигла трехмесячного пика на фоне роста спроса из Китая и существенного уровня напряжения на рынке после полномасштабного вторжения России в Украину. The Bloomberg Spot Commodity Index начал неделю с рекордного роста, в целом благодаря газу и пшеницы из-за возобновления опасений по поставкам.

Война России в Украине привела к мощному скачку инфляции. Цены выросли подняв в общем на все – от еды до топлива. В США борются с рекордными ценами на помпы в начале летнего автомобильного сезона. Как правило, в это время фиксируют пиковый спрос. В то время как в странах, которые развиваются, растут цены на энергию.

По всей вероятности, что во второй половине года на рынке нефти зафиксируют дефицит в размере 500 тысяч баррелей нефти в сутки, по прогнозам экспертов Morgan Stanley.

В то же время, в Goldman считают, что на рынке все еще остается структурный дефицит, который был даже более серьезным, чем ожидалось в апреле. Банк повысил свой прогноз относительно цены для эталонных марок нефти Brent до 140 долларов за баррель, а для WTI – к

137 долларов за баррель на третий квартал.

К теме! На момент создания этого материала стоимость нефти Brent колеблется на уровне 121,07 доллара. за баррель, тогда как WTI стоит 121,04 доллара за баррель, согласно Bloomberg.

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