Нафта повернулася до зростання в ціні завдяки долару та планам США

Ціни на нафту повернулися до зростання завдяки кільком важливим факторам. Серед них долара США та ситуація з коронавірусом у Китаї. Що відбувається на ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у вівторок, 20 грудня, ф'ючерси на нафту Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 79,99 долара за барель. Сировина виросла в ціні на 19 центів або 0,2% під час торгової сесії.

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Американська нафта, яка відома на ринку під маркою West Texas Intermediate, завершила торги з позначкою 76,09 долара за барель. З початку торгового дня сировина подорожчала на 90 центів, згідно з даними Reuters.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 79,79 долара за барель (– 0,01%);

за барель (– 0,01%); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 76,09 долара за барель (+ 1,20% долара).

Що впливає на вартість нафти

Ціни на нафту підтримало ослаблення позицій долара США на ринку, а також плани першої економіки світу поповнити запаси сировини. Наступний фактор впливу – шторм у США, який може вплинути на поїздки мільйонів американців під час святкового періоду, повідомляє Reuters. Проте зростання стримували новини про зростання кількості хворих на коронавірус у Китаї. Наразі ситуація у країні незрозуміла.

Прогнози експертів щодо цін на нафту: