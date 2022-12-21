Последние изменения на рынке нефти

Во время торгов во вторник, 20 декабря, фьючерсы на нефть Brent торговались на рынке по цене на уровне 79,99 доллара за баррель. Сырье выросло в цене на 19 центов или 0,2% во время торговой сессии.

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Американская нефть, известная на рынке под маркой West Texas Intermediate, завершила торги с отметкой 76,09 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье подорожало на 90 центов, согласно данным Reuters.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 79,79 доллара за баррель (-0,01%);

за баррель (-0,01%); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 76,09 доллара за баррель (+1,20% доллара).

Что влияет на стоимость нефти

Цены на нефть поддержали ослабление позиций доллара США на рынке, а также планы первой экономики мира пополнить запасы сырья. Следующий фактор влияния – шторм в США, который может повлиять на поездки миллионов американцев во время праздничного периода, пишет Reuters. Однако рост сдерживали новости о росте числа больных коронавирусом в Китае. Пока ситуация в стране непонятная.

Прогнозы экспертов по ценам на нефть: