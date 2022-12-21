Останні зміни на ринку нафти
Під час торгів у вівторок, 20 грудня, ф'ючерси на нафту Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 79,99 долара за барель. Сировина виросла в ціні на 19 центів або 0,2% під час торгової сесії.
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Американська нафта, яка відома на ринку під маркою West Texas Intermediate, завершила торги з позначкою 76,09 долара за барель. З початку торгового дня сировина подорожчала на 90 центів, згідно з даними Reuters.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 79,79 долара за барель (– 0,01%);
- Барель американської нафти WTI торгується за ціною 76,09 долара за барель (+ 1,20% долара).
Що впливає на вартість нафти
Ціни на нафту підтримало ослаблення позицій долара США на ринку, а також плани першої економіки світу поповнити запаси сировини. Наступний фактор впливу – шторм у США, який може вплинути на поїздки мільйонів американців під час святкового періоду, повідомляє Reuters. Проте зростання стримували новини про зростання кількості хворих на коронавірус у Китаї. Наразі ситуація у країні незрозуміла.
Прогнози експертів щодо цін на нафту:
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит, навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Якщо сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.