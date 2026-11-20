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Скільки коштує "чорне золото"

У п'ятницю, 20 листопада, обидва еталонні сорти знову втратили в ціні, пише Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 0,53 долара, або 0,6%, – до 91,45 долара за барель ;

; водночас ф'ючерси на WTI з постачанням у грудні подешевшали на 0,81 долара, або 1%, – до 82,40 долара за барель, тоді як більш активний січневий контракт скинув 0,24 долара, або 0,3%, – до 82,20 долара за барель.

Тож нафта прямує до третього поспіль тижневого зниження вартості, і річ у тім, що нині побоювання учасників торгів щодо надлишку сировини переважають занепокоєння з приводу геополітичних загроз. Зокрема, обсяги транспортування через Ормузьку протоку вже повернулися приблизно до довоєнного рівня.

І це попри те, що, за оцінками аналітиків UOB Group, у листопаді судна в цій акваторії зазнають нападів у середньому раз на добу. Напередодні іранські військові заявили, що два танкери натрапили на морські міни й загорілися, а підтримувані Тегераном єменські хусити здійснили ракетну атаку на Ер-Ріяд.

Цього тижня ми й надалі спостерігаємо відносно високі обсяги експорту з Близького Сходу. Також поширюється думка, що, поки тривають переговори, є ймовірність укладення угоди– зауважив стратег BNP Paribas із сировинних ринків Альдо Спан'єр.

Однак експерт вважає нинішні ціни виправданими лише за умови, що геополітичні ризики більше не дадуть про себе знати. Сам він не поділяє такого оптимізму й припускає, що котирування знову підуть угору.

Нагадаємо, наступною важливою подією для світового ринку стане зустріч представників ОПЕК+, запланована на 29 листопада. Учасники об'єднання, зокрема й Росія, мають визначитися з політикою щодо обсягів видобутку на прийдешній рік.