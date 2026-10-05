Потоки "чорного золота" відновлюються

У вересні експорт нафти з Близького Сходу протягом 14 днів перевищував показники, зафіксовані до початку бойових дій, свідчать дані Kpler і Vortexa, на які посилається Reuters.

Зокрема, наприкінці першого місяця осені семиденний середній обсяг постачань становив 18,3 мільйона барелів на добу. Для порівняння, упродовж 12 місяців до початку війни США проти Ірану регіон експортував близько 18 мільйонів барелів щодня.

По-перше, зростання експорту значною мірою забезпечила Саудівська Аравія, яка збільшила відвантаження одразу з двох напрямків – через термінали на Червоному морі та в Перській затоці. Це сталося приблизно через три тижні після атаки на нафтопровід East – West, що веде до західного узбережжя країни.

По-друге, активніше постачати сировину почав Ірак: після дозволу Тегерана на прохід танкерів через Ормузьку протоку державна Oil Tanker Company та окремі нафтопереробні компанії зафрахтували додаткові судна для завантаження місцевого сорту Basrah.

Цікаво! Це вже не перший випадок, коли експорт "чорного золота" з регіону повертається до довоєнних обсягів. Окремі такі дні експерти Kpler фіксували також у червні та липні – після того, як Вашингтон і Тегеран досягли меморандуму про взаєморозуміння, який згодом утратив чинність.

Водночас ризики для судноплавства не зникли. За даними Marisks, лише за останній тиждень зафіксовано щонайменше сім атак. Наприклад, 1 жовтня в Ормузькій протоці невідомий снаряд влучив у танкер Kazimah III, через що на борту спалахнула пожежа.

Нагадаємо, на тлі такої ситуації вартість оренди суден для транспортування злетіла до рекордних рівнів. Через високу прибутковість таких рейсів окремі танкери, що зазвичай перевозять нафтопродукти – як-от бензин і дизель, – почали використовувати для доставляння сирої нафти.