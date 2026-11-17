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Скільки коштує "чорне золото"

У вівторок, 17 листопада, котирування пішли вниз на тлі очікувань надлишку сировини на глобальному ринку. Поступове відновлення експорту з Близького Сходу переважило занепокоєння трейдерів щодо атак на танкери, передає Reuters.

Ф'ючерси на еталонну марку Brent подешевшали на 0,82 долара, або 0,9%, – до 91,62 долара за барель ;

; водночас ф'ючерси на американський сорт WTI подешевшали на 0,83 долара, або 1%, – до 84,89 долара за барель.

На думку головного аналітика KCM Trade Тіма Вотерера, дедалі очевиднішим стає те, що пропозиція нафти нарешті зрівнялася з попитом, а невдовзі може й перевищити його. І саме зміна цього балансу є головною причиною здешевлення сировини.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) також прогнозує повернення світового ринку до профіциту вже у четвертому кварталі 2026 року. Адже, незважаючи на загрози для судноплавства, відвантаження "чорного золота" з країн Перської затоки відновлюються швидше, ніж зростає глобальне споживання.

Чи зберігаються ризики для ринку

Тривога на торговельних майданчиках поступово вщухає на тлі зростання фізичних потоків нафти. Утім, стійкість усього сектора залишається під значним тиском, адже переробні та доступні резервні потужності, рівень запасів і пропозиція все ще вразливі, попередили фахівці банку ANZ у своєму новому звіті.

У довгостроковій перспективі нинішні потоки сировини нестійкі. Дедалі більші обсяги доводиться транспортувати альтернативними маршрутами, які особливо вразливі до перебоїв через іранські удари або логістичні обмеження– зауважили експерти, адже пропускна здатність Ормузької протоки тепер становить лише 49% від довоєнного рівня.

Цікаво! Напередодні аналітики Goldman Sachs спрогнозували здешевлення нафти у 2027 році на тлі збільшення світової пропозиції. Однією з головних передумов вони також назвали поступову адаптацію держав-виробників до війни США з Іраном, зокрема завдяки розвитку трубопровідної інфраструктури.

До слова, в ОПЕК провели онлайн-засідання, присвячене оцінці максимальних сталих виробничих потужностей членів картелю, аби визначити квоти на видобуток "чорного золота" в наступні роки. А от конкретне рішення щодо прийдешнього 2027 року ОПЕК+, куди входить і Росія, має ухвалити вже наприкінці листопада.