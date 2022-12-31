Остання торгова сесія року: як змінилася вартість нафти за день та 12 місяців

Під час останньої торгової сесії у 2022 році нафта суттєво зросла в ціні, а загалом закінчила рік із приростом. Про останні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у п'ятницю, 30 грудня, нафта Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 85,91 долара за барель. Сировина подорожчала на 2,45 долара або 3% під час торгової сесії.

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Американська нафта, яка відома на ринку під маркою West Texas Intermediate, наразі коштує 80,26 долара за барель. З початку торгового дня сировина виросла в ціні на 1,86 долара або 2,4%, інформує Reuters.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 85,91 долара за барель (+ 2,94%);

за барель (+ 2,94%); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 80,48 долара за барель (+ 2,65%).

Головні фактори впливу у 2022 році

На ринку нафти фіксували різки зміни цін протягом року. Цьому сприяли кілька факторів:

Обмеження пропозиції на тлі повномасштабної війни Росії в Україні;

Спад попиту зі сторони найбільшого імпортера сировини у світі – Китаю;

Занепокоєння щодо глобальної рецесії.

Проте другий рік поспіль фіксують приріст у цьому секторі. Загалом за 2022 рік марка нафти Brent подорожчала приблизно на 10%, тоді як роком раніше йшлося про зростання на рівні 50%. Щодо американської нафти, то цьогоріч бренд WTI виріс в ціні майже на 7%.

Натомість у 2021 році на ринку зафіксували зростання у 55%. Різки злети цін на нафту зафіксували після також стрімкого обвалу на тлі пандемії коронавірусу у світі у 2020 році.

Прогнози експертів щодо цін на нафту: