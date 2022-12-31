Последние изменения на рынке нефти
В ходе торгов в пятницу, 30 декабря, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 85,91 доллара за баррель. Сырье подорожало на 2,45 доллара или 3% во время торговой сессии.
Важно Мир после эмбарго и ценового потолка для нефти из России: реакция рынка и новые возможности
Американская нефть, известная на рынке под маркой West Texas Intermediate, сейчас стоит 80,26 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье выросло в цене на 1,86 доллара или 2,4%, информирует Reuters.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 85,91 доллара за баррель (+2,94%);
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 80,48 доллара за баррель (+2,65%).
Главные факторы влияния в 2022 году
На рынке нефти фиксировались резки изменения цен в течение года. Этому способствовали несколько факторов:
- ограничение предложения на фоне полномасштабной войны России в Украине;
- Спад спроса со стороны крупнейшего импортера сырья в мире – Китая;
- Беспокойство по поводу глобальной рецессии.
Однако второй год фиксируют прирост в этом секторе. В целом за 2022 год марка нефти Brent подорожала примерно на 10%, тогда как годом ранее речь шла о росте на уровне 50%. Что касается американской нефти, то в этом году бренд WTI вырос в цене почти на 7%.
В 2021 году на рынке зафиксировали рост в 55%. Резки взлетов цен на нефть зафиксировали после также стремительного обвала на фоне пандемии коронавируса в мире в 2020 году.
Прогнозы экспертов по ценам на нефть:
- Если сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup;
- Эксперты из Bank of America считают, что в этом году нефть WTI в среднем может торговаться по цене в 100 долларов, а в 2023 году цена упадет до 95 долларов за баррель.