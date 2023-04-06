Ситуація на ринку нафти стабілізувалася через фактори, які прямо суперечать один одному
Ситуація на ринку нафту протягом останньої торгової сесії майже не змінилася. Про актуальну вартість найвідоміших марок нафти та ключові фактори впливу – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Останні зміни на ринку нафти
Станом на середу, 5 квітня 2023 року, нафта Brent торгувалася за ціною на рівні 84,99 долара за барель. Сировина виросла в ціні на 5 центів або на 0,1%.
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Натомість американська нафта, яка відома під маркою West Texas Intermediate, завершила торговий день з ціною на рівні 80,61 долара за барель. Від початку торгів сировина подешевшала на 0,10 долара або 0,1%, інформує видання Reuters.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 84,77 долара за барель (- 0,20%);
- Барель американської нафти WTI коштував 80,35 долара за барель (- 0,45%).
Фактори вплину на ринку нафти
Загалом ситуація на ринку нафти у середу, 5 квітня, майже не змінилася. На ціни навіть не вплинуло більше ніж очікували скорочення запасів нафти та пального у США. Річ у тому, що ринок одночасно впливають два по суті прямо протилежних фактори:
- Погіршення економічних перспектив на глобальному рівні. Це означає, що з розвитком цього сценарію попит може зменшитися;
- З іншого боку, ситуацію певною мірою вирівнюють очікування щодо скорочення запасів сирої нафти в США, а також плани ОПЕК+ скоротити видобуток сировини. Тут йдеться про скорочення пропозиції на ринку.
Нагадаємо, що на цьому тижнів в ОПЕК+ уже заявили про рішення зменшити обсяги видобування нафти загалом на 1,6 мільйона барелів на день. На цьому тлі вартість сировини зросла на 8%. У Саудівській Аравії заявили, що це необхідно для стабілізації ринку, а план буде чинним до кінця 2023 року.