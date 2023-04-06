Останні зміни на ринку нафти

Станом на середу, 5 квітня 2023 року, нафта Brent торгувалася за ціною на рівні 84,99 долара за барель. Сировина виросла в ціні на 5 центів або на 0,1%.

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Натомість американська нафта, яка відома під маркою West Texas Intermediate, завершила торговий день з ціною на рівні 80,61 долара за барель. Від початку торгів сировина подешевшала на 0,10 долара або 0,1%, інформує видання Reuters.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 84,77 долара за барель (- 0,20%);

за барель (- 0,20%); Барель американської нафти WTI коштував 80,35 долара за барель (- 0,45%).

Фактори вплину на ринку нафти

Загалом ситуація на ринку нафти у середу, 5 квітня, майже не змінилася. На ціни навіть не вплинуло більше ніж очікували скорочення запасів нафти та пального у США. Річ у тому, що ринок одночасно впливають два по суті прямо протилежних фактори:

Погіршення економічних перспектив на глобальному рівні. Це означає, що з розвитком цього сценарію попит може зменшитися;

З іншої сторони, ситуацію певною мірою вирівнюють очікування щодо скорочення запасів сирої нафти в США, а також плани ОПЕК+ скоротити видобуток сировини. Тут йдеться про скорочення пропозиції на ринку.

Нагадаємо, що на цьому тижнів в ОПЕК+ уже заявили про рішення зменшити обсяги видобування нафти загалом на 1,6 мільйона барелів на день. На цьому фоні, вартість сировини зросла на 8%. У Саудівській Аравії заявили, що це необхідно для стабілізації ринку, а план буде чинним до кінця 2023 року.