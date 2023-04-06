Последние изменения на рынке нефти

По состоянию на среду, 5 апреля 2023 года, нефть Brent торговалась по цене на уровне 84,99 доллара за баррель. Сырье выросло в цене на 5 центов или на 0,1%.

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Американская нефть, известная под маркой West Texas Intermediate, завершила торговый день с ценой на уровне. 80,61 доллара за баррель. С начала торгов сырье подешевело на 0,10 доллара или 0,1%, информирует издание Reuters.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 84,77 доллара за баррель (-0,20%);

за баррель (-0,20%); Баррель американской нефти WTI стоил 80,35 доллара за баррель (- 0,45%).

Факторы влияние на рынке нефти

В общем, ситуация на рынке нефти в среду, 5 апреля, почти не изменилась. На цены даже не повлияло больше, чем ожидали сокращения запасов нефти и горючего в США. Дело в том, что рынок одновременно влияют два по существу прямо противоположных фактора:

Ухудшение экономических перспектив на глобальном уровне. Это означает, что с развитием этого сценария спрос может снизиться;

С другой стороны, ситуацию в определенной степени выравнивают ожидания по сокращению запасов сырой нефти в США, а также планы ОПЕК+ сократить добычу сырья. Здесь речь идет о сокращении предложения на рынке.

Напомним, что на этой неделе в ОПЕК+ уже заявили о решении уменьшить объемы добычи нефти в общей сложности на 1,6 миллиона баррелей в день. На этом фоне стоимость сырья выросла на 8%. В Саудовской Аравии заявили, что это необходимо для стабилизации рынка, а план действует до конца 2023 года.