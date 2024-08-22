Ціни на нафту можуть різко обвалитися: прогноз від одного з найбільших банків США

Експерти з Goldman Sachs поділилися новим прогнозом для еталонної марки нафти – Brent. Вони очікують значного обвалу на ринку.

Що буде з цінами на нафту

Аналітики з Goldman Sachs звернули увагу на Китай, який є найбільшим імпортером нафти у світі. Експерти виділили останні дані про попит та ВВП країни.

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Аналітики вказали, що через слабкий попит на нафту в Китаї та ризики зниження темпів зростання ВВП цієї країни, вони скорегували свій прогноз щодо діапазону цін на нафту марки Brent у 2025 році у бік зниження. Раніше у Goldman Sachs очікували, що у наступному році ціна на нафту Brent буде коливатися від 75 до 90 доларів за барель. –

Проте з урахуванням нових даних з Китаю експерти вважають, що ціни на нафту Brent можуть втратити 12% від поточних рівнів. Вони додали, якщо попит на нафту в Китаї залишиться незмінним, то до кінця 2025 року вартість еталонної марки впаде до 68 доларів за барель.

Нагадаємо, що станом на 22 серпня 2024 року, на ринку нафти фіксують від'ємну динаміку п'яту торгову сесію поспіль. З середини серпня нафта Brent подешевшала на понад 6%.