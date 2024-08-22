Що відбувається на ринку нафти

Нафта падає в ціні п'ятий день поспіль. На ринок впливають очікування інвесторів щодо перспектив глобального попиту на нафту. Їхні настрої навіть не покращили новини про зменшення запасів пального у США, згідно з даними Reuters.

Актуально Як перевірити долари на справжність в домашніх умовах

Додають, що ціни на нафту різко впали після публікації звіту про ринок праці у США, адже стало відомо, що у річному розрахунку роботодавці створили менше робочих місць ніж очікували. Крім того, з Китаю продовжують надходити тривожні економічні сигнали, а ця країна є найбільшим імпортером нафти у світі. Інвестори також очікують, що ОПЕК+ у жовтні скасують певні обмеження щодо обсягів видобування нафти, що призведе до збільшення пропозиції на ринку.

Скільки коштує нафта на ринку

Тож марка нафти Brent впала в ціні на 10 центів до 75,95 долара за барель. Водночас нафта West Texas Intermediate подешевшала на 23 центи. Американська сировина торгується на рівні 71,70 долара за барель.

Загалом з середини серпня нафта Brent подешевшала на 6,4%, а WTI втратила в ціні 6,9%.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 75,92 долара за барель (- 0,17%)

Контракти WTI торгуються за ціною 71,71 долара за барель (- 0,31%).

Особиста фінансова стабільність неможлива без джерела регулярного прибутку чи надійного роботодавця. Саме таким є український Райффайзен Банк. Згідно з рейтингом Forbes, банк входить в топ-25 найкращих роботодавців для ветеранів. До того ж тут завжди відкриті різноманітні вакансії. Знайти ідеальну для себе можна за посиланням.