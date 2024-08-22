Цены на нефть могут резко обвалиться: прогноз от одного из крупнейших банков США

Эксперты из Goldman Sachs поделились новым прогнозом для эталонной марки нефти – Brent. Они ожидают значительного обвала на рынке.

Что будет с ценами на нефть

Аналитики из Goldman Sachs обратили внимание на Китай, который является крупнейшим импортером нефти в мире. Эксперты выделили последние данные о спросе и ВВП страны.

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Аналитики указали, что из-за слабого спроса на нефть в Китае и риски снижения темпов роста ВВП этой страны, они скорректировали свой прогноз относительно диапазона цен на нефть марки Brent в 2025 году в сторону снижения. Ранее в Goldman Sachs ожидали, что в следующем году цена на нефть Brent будет колебаться от 75 до 90 долларов за баррель. –

Однако с учетом новых данных из Китая эксперты считают, что цены на нефть Brent могут потерять 12% от текущих уровней. Они добавили, если спрос на нефть в Китае останется неизменным, то к концу 2025 года стоимость эталонной марки упадет до 68 долларов за баррель.

Напомним, что по состоянию на 22 августа 2024 года, на рынке нефти фиксируют отрицательную динамику пятую торговую сессию подряд. С середины августа нефть Brent подешевела более чем на 6%.