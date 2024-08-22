Як змінився курс долара на ринку
Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.
Позиції долара США на ринку
Індекс долара США впав на 0,16% до 101,22, досягнувши найнижчого рівня з 29 грудня. Тоді як, згідно з даними Yahoo!Finance, цей показник коливається на рівні 101,14. Водночас позиції євро під час торгів у середу зросли на 0,11%, зафіксувавши найвищий рівень з липня 2023 року. Схожу динаміку продемонстрував британський фунт, який подорожчав на 0,36% до пікового рівня з липня минулого року.