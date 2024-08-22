У середу, 21 серпня, Індекс долара США зафіксував новий спад на ринку. Американська валюта впала до мінімуму за понад рік проти євро та британського фунта.

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Долар відреагував знеціненням на новини про те, що роботодавці створили на 818 тисяч робочих місць менше у річному розрахунку, ніж очікували. Цікаво, що звіт опублікувало пізніше, ніж планували, що призвело до плутанини на ринку та турбулентних торгів, пише Reuters. Водночас трейдери продовжують стежити за центральним банком США, оскільки вони очікують на зниження процентних ставок. Що таке Індекс долара США