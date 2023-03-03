Рекордна активність промислового сектора Китаю штовхає ціни на нафту вгору
Ціни на нафту зростають завдяки прогнозам щодо Китаю, який одним із дуже важливих гравців на цьому ринку. Про останні зміни – читайте у матеріалі 24 каналу.
Останні зміни на ринку нафти
Під час торгів у четвер, 2 березня 2023 року, нафта Brent торгувалася за ціною на рівні 84,75 долара за барель. Загалом за день сировина подорожчала на 0,44 долара або 0,5%.
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Американська нафта під брендом West Texas Intermediate завершила черговий торговий день з ціною на рівні 78,16 долара за барель. Загалом марка чорного золота подорожчала під торгової сесії на 0,47 долара або 0,6%, пише видання Reuters.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 84,35 долара за барель (+ 0,05%);
- Барель американської нафти WTI торгується за ціною 78,16 долара за барель (+ 0,61%).
Ключові фактори впливу
Зростання цін на нафту сприяли сигнали щодо потужного економічного відновлення вкрай важливого імпортера. Йдеться про Китай, де у лютому активність промислового виробництва сягнула пікового рівня за понад 10 років. З іншої сторони, ослабли побоювання щодо агресивної монетарної політики Федерального резерву, повідомляє Reuters.
Прогнози від експертів на 2023 рік:
- Нагадаємо, що в американському банку Morgan Stanley вважають, що динаміка на ринку нафти зміниться у другій половині поточного року, наприкінці якого можуть зафіксувати вищі ціни на сировину;
- Зокрема, нафта марки Brent, за новим прогнозом, може завершити рік з ціною на рівні 110 доларів за барель;
- Водночас експерти з британського банку Barclays недавно заявили, що на фоні глобального погіршення виробничої активності може виникнути ризик зниження їхнього поточного прогнозу щодо вартості нафти Brent на рівні 98 доларів за барель на 2023 рік.