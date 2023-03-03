Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у четвер, 2 березня 2023 року, нафта Brent торгувалася за ціною на рівні 84,75 долара за барель. Загалом за день сировина подорожчала на 0,44 долара або 0,5%.

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Американська нафта під брендом West Texas Intermediate завершила черговий торговий день з ціною на рівні 78,16 долара за барель. Загалом марка чорного золота подорожчала під торгової сесії на 0,47 долара або 0,6%, пише видання Reuters.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 84,35 долара за барель (+ 0,05%);

за барель (+ 0,05%); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 78,16 долара за барель (+ 0,61%).

Ключові фактори впливу

Зростання цін на нафту сприяли сигнали щодо потужного економічного відновлення вкрай важливого імпортера. Йдеться про Китай, де у лютому активність промислового виробництва сягнула пікового рівня за понад 10 років. З іншої сторони, ослабли побоювання щодо агресивної монетарної політики Федерального резерву, повідомляє Reuters.

Прогнози від експертів на 2023 рік: