Последние изменения на рынке нефти
В ходе торгов в четверг, 2 марта 2023 года, нефть Brent торговалась по цене на уровне 84,75 доллара за баррель. В целом за день сырье подорожало на 0,44 доллара или 0,5%.
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Американская нефть под брендом West Texas Intermediate завершила очередной торговый день с ценой на уровне 78,16 доллара за баррель. В общем, марка черного золота подорожала под торговой сессии на 0,47 доллара или 0,6%, пишет издание Reuters.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 84,35 доллара за баррель (+0,05%);
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 78,16 доллара за баррель (+0,61%).
Ключевые факторы воздействия
Рост цен на нефть способствовали сигналы относительно мощного экономического обновления крайне важного импортера. Речь идет о Китае, где в феврале активность промышленного производства достигла пикового уровня более чем за 10 лет. С другой стороны, ослабли опасения по поводу агрессивной монетарной политики Федерального резерва, сообщает Reuters.
Прогнозы от экспертов на 2023 год:
- Напомним, что в американском банке Morgan Stanley считают, что динамика на рынке нефти изменится во второй половине текущего года, в конце которого могут зафиксировать более высокие цены на сырье;
- В частности, нефть марки Brent, по новому прогнозу, может завершить год с ценой на уровне 110 долларов за баррель;
- В то же время, эксперты из британского банка Barclays недавно заявили, что на фоне глобального ухудшения производственной активности может возникнуть риск снижения их текущего прогноза по стоимости нефти Brent на уровне 98 долларов за баррель на 2023 год.