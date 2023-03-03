Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов в четверг, 2 марта 2023 года, нефть Brent торговалась по цене на уровне 84,75 доллара за баррель. В целом за день сырье подорожало на 0,44 доллара или 0,5%.

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Американская нефть под брендом West Texas Intermediate завершила очередной торговый день с ценой на уровне 78,16 доллара за баррель. В общем, марка черного золота подорожала под торговой сессии на 0,47 доллара или 0,6%, пишет издание Reuters.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 84,35 доллара за баррель (+0,05%);

за баррель (+0,05%); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 78,16 доллара за баррель (+0,61%).

Ключевые факторы воздействия

Рост цен на нефть способствовали сигналы относительно мощного экономического обновления крайне важного импортера. Речь идет о Китае, где в феврале активность промышленного производства достигла пикового уровня более чем за 10 лет. С другой стороны, ослабли опасения по поводу агрессивной монетарной политики Федерального резерва, сообщает Reuters.

Прогнозы от экспертов на 2023 год: