Скільки коштуватиме нафта

За прогнозом НБУ, у 2024 році світові ціни на нафту залишаться на рівні 80-90 доларів за барель.

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Рекордні обсяги видобування в США, а також нарощування видобування Лівією, Іраном та Анголою на тлі млявого попиту з боку Китаю, будуть тиснути на зниження цін.

Проте очікуване пожвавлення попиту в США та країнах Європи, завдяки поступовому пом’якшенню монетарної політики провідних центральних банків, утримуватиме ціни від значного зниження.

Зауважте! НБУ очікує, що у наступні роки нафта помірно дешевшатиме через сформований профіцит пропозиції на ринку, зокрема через нарощування видобування країнами ОПЕК+.

Прогноз цін на нафту марки Brent за даними НБУ:

2023 рік : середня ціна впала на 17,2% до 82,6 доларів за барель

: середня ціна впала на 17,2% до 82,6 доларів за барель 2024 рік : прогнозується зростання на 1,8% до 84,1 доларів за барель

: прогнозується зростання на 1,8% до 84,1 доларів за барель 2025 рік : прогнозується падіння на 11,1% до 74,7 доларів за барель

: прогнозується падіння на 11,1% до 74,7 доларів за барель 2026 рік: прогнозується зниження на 2,1% до 73,1 доларів за барель

Що буде з цінами на газ

Ціни на природний газ на європейському ринку, попри високу волатильність, поступово знижуватимуться завдяки збільшенню виробництва СПГ у США, Катарі та Австралії, нарощуванню постачань Росією до Азії, зростанню виробництва відновлюваної енергії та збалансованому накопиченню запасів.

Прогноз цін на газ на хабі ТТF у Нідерландах:

2023 рік : ціни впали на 65,7% до 465,6 доларів за тисячу кубометрів.

: ціни впали на 65,7% до 465,6 доларів за тисячу кубометрів. 2024 рік : очікується падіння на 23,8% до 354,6 доларів за тисячу кубометрів.

: очікується падіння на 23,8% до 354,6 доларів за тисячу кубометрів. 2025 рік : прогнозується зростання на 8,5% до 384,7 доларів за тисячу кубометрів.

: прогнозується зростання на 8,5% до 384,7 доларів за тисячу кубометрів. 2026 рік: передбачається зниження на 12,5% до 336,5 доларів за тисячу кубометрів.

До слова! Геополітична напруженість залишатиметься джерелом невизначеності. Терористична активність у Червоному морі та ескалація конфліктів на Близькому Сході можуть порушити ланцюги постачання енергоносіїв.