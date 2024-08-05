Скільки коштуватиме нафта
За прогнозом НБУ, у 2024 році світові ціни на нафту залишаться на рівні 80-90 доларів за барель.
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Рекордні обсяги видобування в США, а також нарощування видобування Лівією, Іраном та Анголою на тлі млявого попиту з боку Китаю, будуть тиснути на зниження цін.
Проте очікуване пожвавлення попиту в США та країнах Європи, завдяки поступовому пом’якшенню монетарної політики провідних центральних банків, утримуватиме ціни від значного зниження.
Прогноз цін на нафту марки Brent за даними НБУ:
- 2023 рік: середня ціна впала на 17,2% до 82,6 доларів за барель
- 2024 рік: прогнозується зростання на 1,8% до 84,1 доларів за барель
- 2025 рік: прогнозується падіння на 11,1% до 74,7 доларів за барель
- 2026 рік: прогнозується зниження на 2,1% до 73,1 доларів за барель
Що буде з цінами на газ
Ціни на природний газ на європейському ринку, попри високу волатильність, поступово знижуватимуться завдяки збільшенню виробництва СПГ у США, Катарі та Австралії, нарощуванню постачань Росією до Азії, зростанню виробництва відновлюваної енергії та збалансованому накопиченню запасів.
Прогноз цін на газ на хабі ТТF у Нідерландах:
- 2023 рік: ціни впали на 65,7% до 465,6 доларів за тисячу кубометрів.
- 2024 рік: очікується падіння на 23,8% до 354,6 доларів за тисячу кубометрів.
- 2025 рік: прогнозується зростання на 8,5% до 384,7 доларів за тисячу кубометрів.
- 2026 рік: передбачається зниження на 12,5% до 336,5 доларів за тисячу кубометрів.